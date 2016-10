Eesti politseinikud sõidavad jalgpallifännidega Belgiasse

Teatavasti on Belgias terroriohu tase hetkel 3. astmel, maksimaalne on 4. Sellega seoses on Belgia – Eesti MM-valikmängul kasutusele võetud mõned täiendavad rutiinid, näiteks ei lubata staadionile siseneda mistahes suuruses kotiga.

Kui tavaolukorras teostab pealtvaatajate läbiotsimist turvaettevõte, siis mõningatel juhtudel võib ka politsei läbi viia täiendava kontrolli. Lisaks sellele, et pürotehnika kasutamine on staadionil keelatud, kehtib keeld ka kogu Brüsseli linnas.

«Juhime Eesti poolehoidjate tähelepanu, et Brüsselis liikudes tuleb olla tähelepanelik ja täita kohalike võimuesindajate korraldusi. Mõistlik on oma reis välisministeeriumi kodulehe kaudu registreerida,» lausus Eesti Jalgpalli Liidu peadirektor Tõnu Sirel.

«Eestist sõidavad Brüsselisse ka kaks politseinikku, Valdo Põder ja Tarmo Viikmaa, kelle poole võib küsimuste ja probleemide korral julgelt pöörduda. Samuti aitab vajadusel Brüsselis asuv Eesti saatkond,» märkis Sirel.

13. novembril kell 20.45 kohaliku aja järgi (kell 21.45 Eesti aja järgi) Brüsselis peetavale Belgia – Eesti MM-valikmängule broneeris pileti 353 Eesti koondise poolehoidjat.