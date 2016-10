Lewis Hamiltoni vanad haavad kistakse taas lahti

Nüüd sai Inglismaa kõmumeedia jaole 2013. aasta demosalvestisele, kus Scherzinger süüdistab oma armsamat petmises. Laulu «The End» sõnad ei jäta The Suni arvates mingit kahetimõistmise võimalust: «Love, you’ve been f***ing around, and you thought it’d be fine.»

Samal ajal stuudios töötanud mehe sõnul olid Hamilton ja Scherzinger tol hetkel lahus ja naine tahtis kõik hingelt ära laulda. Suurem osa tema laulusõnu peaks olema lauljatari enda kirjutatud.

Pärast lahkuminekut on Hamiltoni pandud paari Rihanna, Kendall Jenneri ja Winnie Harlowiga. Scherzingeril on aga suhe tennisetähe Grigor Dimitroviga.