Šmigun-Vähi juhtumi tõttu peab oma saatust veel ootama ligi 500 sportlast

Sel aastal on avaldatud hulgaliselt 2008. aasta Pekingi ja 2012. aasta Londoni suveolümpiamängudel võetud dopinguproovide järeltestide tulemusi. Avastatud on ka mitmeid patuseid, kes on seejärel oma medalitest ilma jäänud, kirjutab portaal Inside the Games.

Samal ajal on uuesti testitud ka ligi 500 dopinguproovi (täpsemalt 489) 2006. aasta Torino taliolümpialt. Rahvusvaheline Olümpiakomitee teatas jaanuaris, et selline järelkontroll on läbi viidud ja tulemused avaldatakse esimesel võimalusel.

Seni ei olegi avaldatud ühtegi infokildu seoses 2006. aasta olümpiamängude dopinguproovide järeltestimisega ja tulemuste avaldamist on kinni hoidnud just Šmigun-Vähi juhtum.

Seni on igalt poolt olnud kuulda vaikimist ning asja lähedalt uurinute sõnul püsib vaikus, kuna igasugune info jagamine võib juhtumi juriidiliselt kokku kukutada.

Seni on ametlikult Torino olümpiamängudel olnud üks dopingupatune – naiste 15 km laskesuusatamise distantsil hõbemedali võitnud Olga Põljova jäi vahele juba Torino mängude ajal. Kaheaastase võistluskeelu järel võitis ta kuldse medali 2010. aasta Vancouveri mängudelt.

Mille üle Šmigun-Vähi puhul üldse vaidlus käib?

Teada on vaid kohe alguses avalikuks saanud faktid. Jutt käib 2006. aasta Torino olümpial – just seal võitis Šmigun-Vähi oma kaks olümpiakulda – võetud proovi järelanalüüsimisega, mis olevat andnud positiivse tulemuse. Suusataja ise nimetas seda avalikus pöördumises halvaks analüütiliseks leiuks.

Kindlalt on teada, et Šmigun-Vähi jaoks halb näit leiti A-proovist. B-proovi avamise ja analüüsimise kohta liigub seni vastuoluline info. Kuluaarides on räägitud, et seegi näitas positiivset tulemust, kuid samas on liikvel ka versioon, et B-proovi pole seni analüüsitud. Kui nii, siis pole võimalik rääkida kinnitatud positiivsest proovist.