Inglismaa klubi sattus omanikuvahetuse tõttu uurimise alla

Ajalehe väidete kohaselt hangiti võltsitud garantiikiri enne hooaega 2014-15, kui Gino Pozzost sai klubi uus omanik. Dokument näitab, et Watfordi omanikfirmal oli piisavalt raha, et välja anda kuni kaheksa miljoni euro suurune garantii ning lubada seetõttu itaallasel kontrol klubis üle võtta. Telegraphi andmete kohaselt ei olnud Pozzo ise aga teadlik, et selline kiri on tema nimel esitatud, vahendab Soccernet.ee.

EFLi pressiesindaja lausus, et nad on alustanud Telegraphi väidete tõttu uurimist ning on juba ka kontakteerunud klubiga.