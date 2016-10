Kei Kamara värav tõi mängus Montreal Impactiga tabloole seisu 3:0. Jalgpalluri jaoks oli löödud värav juba hooaja 21. tabamus.

Kuigi twerkimine on paljude meelest juba üleeilne trend, leidub USAs teisigi sportlaseid, kes hiljuti oma sooritust just selliselt on tähistanud. Septembris demonstreeris enda oskuseid Ameerika jalgpallilubi Pittsburgh Steelersi mängumees Antonio Brown ning sai selle eest cbssports.comi andmetel ka 10 000 dollarit trahvi.