Malaisia ähvardab vormel-1 kalendrist lahkuda

Malaisial on vormel-1 kehtiv leping kuni 2018. aastani. Alates 1999. aastast on vormel-1 igaaastaselt Sepangi ringrada külastanud. Kuigi ringrada mahutab 120 000 fänni, külastas oktoobris peetud võidusõitu kõigest 45 000 vormelisõpra.

«Kui see ei ole majanduslikult väärtuslik, siis miks peaksime sellega jätkama?» küsis Sepangi ringraja tegevjuht Razlan Razali. Malaisia spordiminister Khairy Jamaluddin tunnistab samuti probleemi. «Alguses oli vormel-1 meie jaoks suur asi. Nüüd on Aasias nii palju etappe, et meil ei ole mingisugust edumaad ega mingit uudsust.»

Publikunumbrite võrdluseks võib näitena tuua eelmisel nädalavahetusel sõidetud USA GP, mida külastas kolme päeva jooksul 269 889 vormelisõpra.