Postimehe otsepilt: Pärnu võõrustab Balti liigas Järvamaad

Pärnu on alustanud Balti liigat kahe võidu ja nelja punktiga, Järvamaa on seni mänginud vaid Tallinna Selveriga ning pidi vastu võtma 0:3 kaotuse. Tabelis on Pärnu viiendal kohal, Järvamaa on hetkel viimasel ehk 14. positsioonil.