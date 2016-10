Käsipalli meistriliigas algab teine ring

25.10 kell 19.00. Aruküla - Viimsi (Aruküla Põhikool)

1. ringi tulemus: 28:42

Avaringi järel Kehra ja Viljandiga teist kohta jagava Viimsi mängija Siim Pinnonen tõdes, et Viimsi pole siiani suutnud leida stabiilsust. «Ilmselt oleme kõige ebastabiilsem võistkond liigas. Võime kõiki üllatada, aga samas tugevatele vastastele ka suurelt kaotada.»

Pinnoneni sõnul on stabiilsusega probleeme isegi siis, kui täiskoosseis kokku saadakse. Teises ringis on meeskonna prioriteet parandada kaitset ning alustuseks tahetakse Aruküla madala skoori peal hoida.

Avavoorus ainsana võiduta jäänud Aruküla suutis avavoorus Viimsile visata 28 väravat, kuid vastastel lasti skoorida üle 40 korra. «Tuleb kogemused mingil hetkel maksma panna, aga tundub, et tasemevahe on hetkel siiski liiga suur.»

27.10 kell 18.40. HC Tallas - Viljandi HC (Kuristiku Gümnaasium)

1. ring: 21:26

Meistriliiga debütant Tallas suutis esimeses ringis Viljandile korraliku lahingu anda ning kaotas vaid viie väravaga. Peatreeneri Jüri Lepa sõnul saadi viljandlastega hästi hakkama, kuid võiduvõimalust toona ei tekkinud.

«Meie klass on natuke nõrgem, aga Viljandi on kindlasti selline sats, kelle vastu annab võrdset mängu mängida,» sõnas Lepp. «Eks meil on raske. Kõik mehed mängivad esimest hooaega meistriliigas ja treeningkoormused on suured. Teeme tööd edasi ja üritame kevadel võimalikult tugevad olla.»

Viljandi väravavaht Rasmus Ots sõnas, et avaringi mängus suhtusid viljandlased vastastesse pisut lohakalt. «Meil on sel hooajal kummaline graafik ka. Vaheldumisi terve rida tugevaid mänge ja siis jälle ports nõrgemaid kohtumisi otsa,» lisas Ots.

Mängumehe sõnul on avaringis neli võitu teeninud Viljandi vormikõver tõusuteel ja esimese poolaasta tipp peaks saabuma detsembri alguses karikavõistluste finaalturniiri ajaks.

27.10 kell 19:00. SK Tapa - HC Kehra (Tapa Spordikeskus)

1. ring: 13:30

Avaringis kaks võitu teeninud Tapa abitreener Aron Jaanis sõnas, et Tallase ja Aruküla vastu teenitud võidud tegid olid kohustuslikku laadi, aga tegid samavõrd ka rõõmu. Teises ringis üritatakse tugevama neliku vastu vahet vähendada. «Ega üle 10-väravalised kaotused ilusad pole. Üritame vähem ette mõelda ja rohkem võidelda.»

Kehra mängumees Antti Rogenbaum sõnas, et meeskond otsib veel stabiilsust. "Samas ei saa keegi päris rahule jääda. Põlva kallutas mängulõpud küll enda kasuks, aga neilgi oli mõõnaperioode. Avaringiga päris rahule jääda ei saa, aga midagi katastroofilist veel pole."

Rogenbaum lisas, et eeldatavalt nõrgemate vastu ei saa minna mütsiga lööma. «See võib valusalt kätte maksta, nagu nädalavahetusel näha oli,» viitas Rogenbaum karikavõistluste veerandfinaalkohtumisele Tartu Ülikooli vastu, mille esimese poolaja Kehra koguni kaotas.