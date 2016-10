Isinbajeva dopinguvastasest võitlusest: peame jõud ühendama

«Doping on globaalne probleem ning täna on ta meie külaline. Kõige kasulikum oleks kõigil jõud ühendada ning teha koostööd. Teha tuleb muudki, kui ainult ühes kindlas riigis teadlikkust tõsta,» rääkis Isinbajeva, kes suvel valiti Rahvusvahelise Olümpiakomitee sportlaskomisjoni.

«Reeglid peavad kõikide jaoks samad olema. Vahet pole, mis rassist nad on või millised on nende usulised tõekspidamised. See on kirjas ka olümpiahartas,» jätkas Isinbajeva, kes plaanib kandideerida ka Venemaa kergejõustiku juhiks. Alaliidu juhi valimised toimuvad 9. detsembril.