Tänakul on suurepärane võimalus teha karjääri parim hooaeg

Tänak järgmise aasta Fordist: ausalt, see on väga eriline auto

Sel hooajal DMACKi rallitiimis sõitev Ott Tänak on viimasel ajal usinalt testinud uute reeglite järgi kohandatud 2017. aasta M-Spordi Ford Fiesta WRC autot ja seni on masin talle väga hea mulje jätnud. Suure tõenäosusega kolib eestlane järgmisel hooajal tagasi just M-Spordi ridadesse.