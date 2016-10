Jauhojärvi võrdles dopingutarvitajaid roolijoodikutega

Jauhojärvi seostas oma mõtted liigselt astmaravimit tarvitanud ning selle eest kahekuulise võistluskeelu saanud Martin Johnsrud Sundby juhtumiga. «See on nagu purjus peaga autorooli istumine. Teil Rootsis on vist piirmäär 0,2? Seda ületades oled roolijoodik. Täpselt sama asi on dopinguga. Seal on kindel piirmäär ning kui seda ületad, oled petis, kui ei ületa, siis pole midagi,» rääkis Jauhojärvi.

Ajakirjanik küsis selle peale, kas Sundby oli tema arvates siis üle piirmäära? «Jah,» vastas soomlane. Kui Rootsis kirjeldatakse norrakate tegevust hallil alal manööverdamiseks, siis Jauhojärvi sõnul pole sellist asja olemas. «On vaid must ja valge ala. Nad on juba pikka aega piire edasi lükanud ning nüüd läksid nad liiga kaugele,» jätkas Jauhojärvi.

Rootsi ajakirjandus on tihti norrakaid astmaravimite pärast kritiseerinud. Samas on rootslased seadnud eetiliselt kahtluse alla ka Soome koondises tihti kasutatavad hapniku maskid. «Reeglite järgi pole see keelatud. Ise kasutasin eelmisel aastal maski neljal korral, kuid tänavu pole veel kasutanud. Mu lihased on heas vormis ning ma ei vaja seda enam,» selgitas soomlane.