Rahasadu Singapuris ja domineerija kadumine

TENNIS. Praegu Singapuris peetav naiste tennise aastalõputurniir on ilmekas näide, kui tasavägine paistab tipptennise lähitulevik. Aastalõputurniiril mängivad kaheksa maailma edetabeli paremat üksikmängijat ning kaheksa paaride võistkonda. Esimest korda peeti turniir 1972. aastal ja see on toimunud Boca Ratonis, Los Angeleses, New Yorgis, Oaklandids, Münchenis, Madridis, Dohas ja Istanbulis. Aastatel 2014 kuni 2018 mängib naiste tennise koorekiht Singapuris. See on justkui rahasadu, sest omavahel jagatakse 7 miljonit USA dollarit auhinnaraha.