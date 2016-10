Brasiilia maailmameistriks aidanud jalgpallilegend suri

Alberto oli 1970. aastal maailmameistriks tulnud Brasiilia koondise kapten. Koduklubi Santose eest, kus ta veetis oma karjääri parimad aastad, mängis ta 445 mängus ning lõi 40 väravat.

1970. aasta MMi finaalis lõi ta 4:1 võidumängus Itaalia üle ka turniiri ilusaima värava. «Saime alles pärast mängu aru, kui ilus värav see oli. Isegi tänaseni mõistan, kui ilus ja tähtis see värav oli. Kõik ikka veel räägivad sellest. Keegi ei räägi esimesest, teisest või kolmandast väravast. Jutt käib alati neljandast väravast. Võimalik, et see on MMi ajaloo ilusaim värav,» on Alberto oma kuulsat tabamust varasemalt meenutanud. Äärekaitses mänginud jalgpallur esindas koondist kokku 53. kohtumises.