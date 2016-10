Teine liiga sai väga põneva lõpu

Nõmme United vajas viimases voorus kodus võitu Pärnu Jalgpalliklubi vastu või pidi lootma, et Keila eksib kodus FC Kuressaare II vastu. Keila suutis Kasper Karl Epneri väravast saarlased alistada, kuid Nõmme ei suutnud Pärnu vastu eduseisust kinni hoida – Marek Mäekala, Rauno Nõmmiko, Kevin Mätas ja Kevin Koppel viisid kodumeeskonna 26. minutiks juba 4:0 juhtima, kuid 50. minutil algas külaliste metsik lõpuspurt, mil täpne oli Hevar Aas. Vaid kaks minutit hljem lõi värava Risto Pärnat ning 60. minutil lõi oma päeva teise värava Aas. 69. minutil viigistas Kristian Lenk seisu 4:4-le ning kolmandal lisaminutil lõi sama mees penaltist Pärnu võiduvärava.

Lääne/Lõuna tsooni võitis 67 punktiga Paide Linnameeskond II, teise koha pälvis 62 punktiga Keila. Nõmme United pidi 60 punktiga leppima kolmanda kohaga, Pärnu JK oli 57 punktiga neljas. Viienda koha saavutas Saue JK Laagri (51 punkti), kellele järgnesid Viimsi JK II (41), Tõrva JK (37), FC Kuressaare II (32), SK Imavere Forss (30), Türi Ganvix JK (29) ja Tallinna FC Forza (23). 12. koha sai 18 punktiga Tallinna FC Ararat TTÜ, kes kohtub üleminekumängudel III liigas hea hooaja teinud Pärnu JK Vaprusega. II liiga Lääne/Lõuna tsoonist langesid uueks hooajaks aste madalamale FC Kose (12 punkti) ja Rummu Dünamo (7).

Põhi/Ida tsoonis polnud tänavu vastast Tartu FC Merkuurile, kes oli parim 58 punktiga. Viimases voorus võõrsil FC Levadia III-ga viigistanud Jõhvi FC Lokomotiv saavutas 52 punktiga teise koha, Lasnamäe Ajax oli 51 punktiga kolmas. Esikolmikule järgnesid Narva United FC (45), Tabasalu JK Charma (43), FC Levadia III (41), Tallinna JK Dünamo (40), Tallinna JK Legion (34), Võru JK (34), Jõgeva SK Noorus-96 (31), 11. koha sai Tartu FC Santos II (28). Üleminekumängudega peab leppima 24 punktiga 12. koha saanud Tallinna JK Piraaja, liigast langes välja 21 punkti kogunud Kuusalu JK Rada. Viimase, 14. koha sai hooaja pooleli jätnud Kiviõli FC Irbis.

Esiliiga B üleminekumängudel lähevad esmalt vastamisi II liiga tsoonide teise koha omanikud, Keila JK – Jõhvi FC Lokomotiv. Paari võitja kohtub üleminekumängudel Esiliiga B kaheksanda võistkonnaga, kelleks on kaks vooru enne Esiliiga B hooaja lõppu Viimsi JK. Viimsil on matemaatiliselt võimalik veel Raasiku FC Joker kinni püüda, kuid selleks peavad nad mõlemad järele jäänud kohtumised võitma ja lootma, et Raasiku punktilisa ei teeni.

Teise liiga üleminekumängudel lähevad vastamisi Tallinna JK Piraaja – Tallinna FC Hell Hunt ning Tallinna FC Ararat TTÜ – Pärnu JK Vaprus. Üleminekumängude toimumisajad selguvad hiljemalt kolmapäevaks.

II liiga võitja selgub 29. oktoobril kell 13 Paide linnastaadionil, kui kohtuvad kahe tsooni parimad, Paide Linnameeskond II – Tartu FC Merkuur.