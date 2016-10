Kullamäe masendavast avaveerandist: eurotasemel ei saa me seda lubada

«Kaotasime mängu esimese veerandajaga. Juba mitmes mäng järjest, kui me alustame kehvasti ja see annab tervele mängule tooni. Kui mingil tasemel mängudes saame sellest üle ja suudame lõpuks võita, siis eurotasemel ei saa me seda endale lubada,» sõnas Tartu peatreener Gert Kullamäe pressiteenistuse kaudu.

«Siit on väga palju õppida, sest esimene veerandaeg oli nagu halb unenägu. Ma arvan, et Pau-Orthez oli ilmselt kõige kõvem tiim, kellega me oleme sel hooajal mänginud – neil on individuaalset jõudu ja kvaliteeti. Meil seda ilmselgelt nii palju pole ja peame teistmoodi hakkama saama. Prantslased on ilmselt esimesena siit grupist edasi. Nüüd on küsimus selles, kui palju esimene kaotus austerlastele kätte maksis. Kui me suudame nad võõrsil alistada, siis on endiselt kõik meie kätes,» jätkas Kullamäe.