Vägev video: Martin Müürsepp kostitab Lakersit kümne punkti ja kahe pealtpanekuga

Varrak: kalevlased ei karda enam kedagi

Kalev/Cramo korvpallimeeskonna Eesti meistritiitlini viinud peatreener Alar Varrak ütleb kogu hooaega hinnates otsekoheselt, et rahule ei saa ta jääda. «Eesti liiga eest võib panna viie plussi, sest halbu mänge oli meil väga vähe. Ühisliigat võiks hinnata nelja või nelja miinusega. Hooaja eel seadsin sihiks kümme võitu, seega ei saa kaheksa võiduga päris rahule jääda. Eurosarjast pole midagi rääkida, see on selgelt mitterahuldav,» loetleb ta meeskonna hooaja tegemisi.