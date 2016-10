Eesti U17 koondisel jäi EM-valikturniiril punktiarve avamata

Sloveenias toimunud valikturniiril võitis Montenegro tänase kohtumise avapoolaja Sergej Grubaci väravast 1:0. Eesti tuli mängu tagasi 49. minutil, mil täpne oli Kristofer Piht. Kohtumise lõpus suutis Montenegro penalti teenida, mille realiseeris Marko Rakonjac, kirjutas jalgpall.ee.

Meie valikgrupi võitis seitsme punktiga Prantsusmaa, teine oli viie punktiga Sloveenia. Montenegro kogus kolmandana neli punkti, Eestil punktiarvet avada ei õnnestunud.

«Sel turniiril tuli väga selgelt välja, milline on tasemevahe meie ja teiste riikide vahel. Vahepeal vahe vähenes, aga nüüd on näha, et see on taas suurenemas. Oleme nõrgemad nii tehniliselt kui ka füüsiliselt. Mängijad ei ole harjunud sellise kiiruse ja agressiivsusega, mida sel tasemel vaja on. Peame natuke mõtlema - lihtsalt öelda, et kõik on hästi, pole mõtet. Kindlasti on asju, mida saavad mängijad individuaalselt lahendada, saame nõu anda, aga vaid see probleeme ei lahenda. Me ei taha, et mängijad praeguse olukorraga kuidagi harjuks - see vahe ei peaks meie ja teiste vahel nii suur olema. Alati ei saa peita end ka suuruse taha, sest näiteks täna jäime napilt alla ka endast väiksemale riigile,» sõnas noortekoondise peatreener Lars Hopp pärast turniiri.

«Aga sellegipoolest on mul mängijate kohta ka positiivset öelda - tulime Sloveenia vastu kaotusseisus olles mängu tagasi, mis polnud esmakordne sel aastal, ning täna näitasid poisid väljakul tõeliselt tahet, kuigi edasipääsuvõimalusi meil enam polnud. Nad on väga hea iseloomuga ning mängivad nii nagu oskavad. Aga need turniirid ongi seepärast väga head, et saame end võrrelda teistega. Mõnekuisest ettevalmistusest ei piisa, peame tegema rohkem. Siis tulevad ka tulemused,» lisas Hopp.