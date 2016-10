Karikavõistlustel saab alguse põnevusduelli veerandfinaal

Kaks Eesti tippmeeskonda läksid möödunud hooajal kahel korral üliolulistes mängudes vastamisi. Balti liiga veerandfinaalis pani Rakvere Selveri tiitlijahile punkti ja seda hoolimata põhiturniiril saadud seitsmendast paigutusest. Revanši sai pealinnaklubi Eesti meistrivõistluste poolfinaalseerias, kirjutas volley.ee.

Kuigi meeskondade põhituumikud on jäänud samaks, on just nende kahe klubi vahel toimunud kahe hooaja vahel üks koduliiga märkimisväärseim mängijaliikumine. Nimelt kannab rahvusmeeskonna nurgaründaja Rauno Tamme sellest hooajast Selver Tallinna mänguvormi.

Karikavõistluste poolfinalist selgub kahe mängu kokkuvõttes. Kui mõlemad võistkonnad võidavad ühe kohtumise, määrab edasipääseja punktide arv. Võrdsuse korral mängitakse edasipääseja selgitamiseks kuldne geim. Tulise karikavõistluste duelli teine kohtumine toimub Rakvere spordihallis 10. novembril. Poolfinaalis läheb paari võitja vastamisi Bigbank Tartuga, kes alistas kaheksa parema seas Neemeco SK.

Selveri jaoks avab kohtumine mängude kaskaadi, sest nädalavahetusel mängitakse Credit24 Meistriliiga raames kahel korral koduväljakul Läti meeskondadega. See on aga alles eelsoojendus tõelisele maiuspalale, milleks on kaks Meistrite liiga matši järgmisel nädalal. Seal on vastaseks Serbia meeskond Belgradi Crvena Zvezda. Kodumängu peab Selver kolmapäeval, 2. novembril algusega kell 19:00 Audentese spordihoones. Päev varem mängib samas kohas oma Meistrite liiga teise eelringi kohtumise Kohila VK/E-Service, kelle vastaseks on Belgradi Vizura.