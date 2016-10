Eesti taotleb U18 koondiste B-divisjoni EMi korraldust

Noormeeste U18 vanuseklass koosneb suures osas samadest mängijatest, kes 2015. aasta suvel võitsid Sofias U16 B-divisjoni EMi turniiri. Sel suvel Skopjes tulid needsamad poisid juba U18 vanuseklassi B-divisjonis seitsmendaks, jäädes mitmete liidrite puudumisel nelja hulgast õige napilt välja (kolm paremat pääsesid A-divisjoni).

«Vaadanud üle meie eelarvelised võimalused ning suhelnud treenerite, mängijate ja nende vanematega, tegime juhatuses positiivse otsuse. Minu meelest on tänane Korvpalliliidu juhatus alati oma otsustes olnud piisavalt jõuline ja initsiatiivikas. Me oleme alati meeskonnana soovinud ala kasvatamist, mitte paigalseisu. Sellest ka püüd leida väljund kodupubliku ees meie hetke talendikaimale põlvkonnale,» lausus EKLi president Jüri Ratas.

Alaliidu peasekretär Keio Kuhi sõnas lisaks: «Praegu tegeleme usinasti juba korraldusliku poole läbimõtlemisega – hotellid, saalid, inimressurss. Samas teame, et konkurents EMi korraldusele on tugev ning on teisi arvestatavaid taotlejaid. Suhtluses FIBA-ga oleme ligi poolteist aastat alati väljendanud huvi just selle turniiri vastu. Ühtlasi on rõõm tõdeda, et suveks saame kokku parima võimaliku koosseisu, selle lubaduse on andnud kõik meie U18 põhimängijad.»

Ühena paljudest U18 tippudest välismaal mängiv Kristian Kullamäe (Oettinger Rockets, Saksamaa 2. Bundesliga) ei varjanud EKL juhatuse otsusest kuuldes oma heameelt. «Mis saaks olla suurem au, kui mängida oma parimate sõprade, tiimikaaslastega EMil kodupubliku ees. Tean, et mõnda meie selle põlvkonna paremikku kuuluvat mängijat pole Eesti korvpallisõbrad mängimas õieti näinudki, nüüd oleks see võimalus küllaga olemas. Olen ülimalt õnnelik, kui me saame EMi, on mida oodata!» rõõmustas Kullamäe.

Eesti U18 koondise peatreener on Vaido Rego, treener Indrek Reinbok ja abitreener/mänedžer Martin Rausberg.