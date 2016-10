Kapten Toobal loosist: teisest kohast väiksemat eesmärki ei saa olla

«Oleks võinud hullemini minna, aga ka paremini. Kodus ei saa olla väiksemat eesmärki teisest kohast ehk järgmisse ringi jõudmine,» kommenteeris Toobal.

Sidemängijast kapten lisas, et osa vastaseid on rohkem, teised vähem tuttavad. Et Venemaa on alagrupi selge soosik, siis suurimaks konkurendiks teisele kohale peab Toobal Montenegrot.

«Rumeenia vastu saime sel aastal esimese võidu (kui mängiti EM-valiksarjas - M.G.). Montengeroga oleme mingi vahe päris palju kohtunud, nad on selline Makedoonia sarnanev Balkani meeskond, üsna vastik vastane. Paar-kolm aastat on nad nüüd Maailmaliigas täitsa korralikult mänginud. Suurim konkurent teisele kohale. Ungariga kohtusime mõned aastad tagasi ja võitsime, aga neil on pidevalt see mure, et parimad mehed ei tule koondisesse. Eks näis, kuidas seekord on, aga mängumehed on neil tegelikult olemas. Kosovo on midagi uut meie jaoks, tundmatu vastane, aga samuti Balkani tiim ja see midagi ütleb,» analüüsis võrkpallur vastaseid.

«Venemaa on kindlasti publikumagnet. Nende jaoks pole vahet, mis turniiri või millise koosseisuga nad mängivad, medalist väiksemat eesmärki ei saa olla. Viimased tiitlivõistlused on neil ka ebaõnnestunud ja usun, et nad on üsna kurjad,» lisas Toobal.