Johaugi jutt aina mureneb: miks ei ravitud norralannat juba Seiser Almis?

Johaug ise rääkis, et sai dopingainet klostebooli sisaldanud Trofodermini koondise arstilt Fredrik S. Bendiksenilt Itaalias Livignos, et ravida päikesest põlenud huuli. «Kõik algas Seiser Almis. Olid palavad ilmad ja kolmandal päeval sain kuumarabanduse. Lisaks põletasin ära alahuule, nii et sinna tekkis suur lahtine haav. See oli väga valus, muuhulgas hakkas see alati veritsema, kui proovisin süüa,» rääkis Johaug dopingu-uudisele järgnenud pressikonverentsil. «Pidin verejooksu peatamiseks pidevalt pabertaskurätte kaasas kandma.»

Johaug rääkis Seiser Almis teda tabanud hädast enda sõnutsi ka doktor Bendiksenile, kes viibis sel ajal Norras. Mitu päeva hiljem jõudis Bendiksen Itaaliasse ja siirdus Livignosse, kuhu Norra koondis oli vahepeal Seiser Almist sõitnud. Iltalehti küsib seepeale – miks ei võtnud Bendiksen juba Norrast Johaugi huulte ravimiseks mingit kreemi kaasa, kui oli ometigi sellest telefonis hoolealusega kolm korda rääkinud? Miks osteti kreem alles Livignos, mitte aga Seiser Almis?

Ja kes oleks pidanud seal selle ostu sooritama? Seiser Almis pidanuks Norra suusatajate tervise eest vajadusel hoolitsema Torger Hansen, kellelt Norra ajaleht Aftenposten ka korduvalt intervjuud palus, kuid Hansen ei vastanud palvetele.

Norra meedia teatel kinnitas Johaugi advokaat Christian Hjort, et Johaug ei tarvitanud huulte ravimiseks mitte midagi, enne kui saabus Bendiksen ja andis talle Trofodermini. Arvestades, kuidas Johaug pressikonverentsil rääkis, et huuled tegid talle põrguvalu, ei kõla see norralaste arvates kuigi usutavalt.

Norra suusatiimi uus arst Petter Olberg on seni korduvalt kinnitanud, et tema ei tea toimunust kõigevähematki. «Ma ei oska öelda, mis Seiser Almis tehti või kuidas Johaugi seal raviti,» oli ainus vastus, mille väljaanne Adressa Olbergilt sai. Doktor Bendiksen on aga teatanud, et tema ei kommenteeri rohkem midagi, enne kui pole lõppenud Norra Antidopingu uurimine. Praegu on Johaugile määratud esialgne kahekuuline võistluskeeld.