Šmiguni-Vähi leer ja kunagine konkurent alustasid Norra ajakirjanduse vahendusel sõnasõda

«Eks neid sportlasi ikka oli, kellega seonduv mulle kahtlane tundus. Võib-olla treenis ta kohtades, kust dopingukütid teda üles ei leidnud. See oli imelik. Olin enne Torino olümpiamänge elu vormis, kõik sujus. Ma polnud iial tugevam olnud ja uskusin, et võidan kulla,» vahendab Norra telekanali TV2 uudisteportaalNeumannova sõnu.

Tšehhitar oli olümpial keskendunud suusavahetusega (7,5 km klassikas ja 7,5 km vabastiilis) sõidule, sest tema lemmikala ehk 10 km vabatehnikadistantsi polnud Torinos kavas. «Olin aga väga üllatunud, kui Šmigun-Vähi saabus Torinosse alles võistluseelsel õhtul. Mina olin juba neli nädalat Pragelatos treeninud ja teised tulid sinna nädalajagu varem, aga tema alles viimasel õhtul,» rääkis tänaseks 43-aastane Neumannova.

Kuutel olümpiamängudel osalenud Neumannova – viis korda võistles ta talimängudel murdmaasuusatamises ja 1996. aastal ka Atlanta suvemängudel mägjalgrattasõidus – võitis Torinos 30 km sõidus olümpiakulla, lisaks on tal neli olümpiahõbedat ja üks pronks. Kui Šmigun-Vähilt peaks suusavahetusega sõidu kuldmedal tõesti ära võetama, saaks selle just Neumannova.

«Mõistagi keskendusin ennekõike iseendale, mitte teiste tegemistele, aga oli selge, et mõnel pool tarvitati dopingut – Johan Mühleggi punt, venelased, soomlased... Dopingu mõttes oli Nagano mängudest kuni Torinoni kestnud ajajärk ju kõige hullem. Mind kontrolliti karjääri lõpupoole väga palju, aga varem mitte niivõrd,» lausus 2007. aastal suusatamisega lõpparve teinud Neumannova.

«Nüüd on muidugi raskem dopingut tarvitades puhtalt pääseda, suusatamine on kindlasti palju puhtamaks muutunud. Eks mõni üritab ikka petta, aga testimine on palju karmim. Kaotasin ise dopingutarvitajate pärast tiitlivõistlustel kõrgeid kohti, seega on mul sellest ajast palju halbu mälestusi,» lisas Neumannova, kes teab enda sõnutsi hästi, mis tunne on postiga medaleid saada. Nii lõpetas ta Salt Lake Citys Beckie Scotti järel jälitussõidu neljandana, kuid pärast Olga Danilova ja Larissa Lazutina diskvalifitseerimist kerkisid nad vastavalt kullale ja hõbedale.

«2006. aasta hõbemedal oli kehv, sest olin enamat lootnud. Aga siis võitsin 30 kilomeetris kulla ja olin ikkagi õnnelik. Ent kaks kuldmedalit oleks midagi hoopis muud... kindlasti tähistaksin seda korralikult,» arutles Neumannova.

Kristina Šmigun-Vähi. FOTO: Raigo Pajula

Jää murdus

Ehkki Šmigun-Vähi leerist polnud norralaste eelnevatele arupärimistele tulnud 13 kuu jooksul ühtegi vastust, murdus jää lõpuks ootamatult just Neumannova intervjuu peale – Kristjan-Thor Vähi saatis TV2-le kirja, mille palus avaldada täismahus.

«Kristina ja Katerina võistlesid teineteise vastu juba noortena. Kõik, mida Kristina on oma karjääri jooksul saavutanud, on tulnud läbi puhta spordi. Täpselt nii oli ka Torinos. Hoolimata sellest, et nad olid rivaalid, pidas Kristina aastaid Neumannovat oma sõbrannaks. Kui aus olla, on üldse raske uskuda, et Neumannova võis midagi sellist rääkida,» seisis kirjas.

Eriti häirisid eestlasi tšehhitari väited, nagu oleks Šmigun-Vähi end dopinguküttide eest peitnud. «Neumannova peaks teadma, et kõik tippsportlaste liikumised on avalikud. On vaieldamatult selge, et kõik sportlased peavad olema dopinguküttidele 24 tundi päevas ja 365 päeva aastas kättesaadavad. Enne Torinot treenis Kristina Itaalias Santa Caterinas, kus ta oli harjutanud ka teiste suurvõistluste eel. See oli tollal täiesti avalik info ja ka Neumannova teadis seda,» kirjutas Vähi.