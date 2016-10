Le Mansis suurt edu nautinud Audi lahkub ja keskendub elektriautodele

18 aasta jooksul on Saksamaa tootja võidutsenud Le Mansis 13 korda, seejuures aastatel 2006-14 loovutati vaid korra esikoht Peugeot’le. Kahel viimasel aastal on võidu võtnud aga Porsche. Lisaks tuldi 2012. ja 2013. aastal WEC-sarjas nii sõitjate kui ka tootjate arvestuses maailmameistriks. 13 tiitliga jääb Audi tootjate arvestuses Le Mansis alla vaid Porschele, kes on maailma kuulsaima pikamaasõidu võitnud 18 korral. Järgneb Ferrari 9 võiduga.

Nüüd on Audi aga oma autospordiprogrammi põhjalikult üle vaadanud ning keskendub edaspidi elektrivormelite ehk vormel-E sarjale, toetades Abt-Schäffleri võistkonda. Eelmisel kuul andis kompanii teada, et tehasepoolne toetus tiimile kasvab tänavusel hooajal märgatavalt – alates hooajast 2014-15 on tiim kandnud ka Audi nime, nüüd aga võib neist saada ametlik tehasevõistkond.

«Elektrimootorites peitub tulevik. Kuna samas suunas liigub meie tavatoodang, peab seda tegema ka meie toodetava tehnoloogia tipp ehk autospordis kaasa lööv osakond,» vahendab Autosport Audi juhatuse esimehe Rupert Stadleri sõnu.

Audi kavatseb juba 2018. aastal välja tuua esimese täiselektrilise tänavasõiduauto. Varem oli Audi motospordiosakonna juht Wolfgang Ulrich rääkinud, et vormel-E sarja programmil keskendutakse «lisaks» senistele ettevõtmistele, kuid uues pressiteates kasutatakse väljendit «selle asemel».

Dieselgate'i halvav mõju rahakotile

Lisaks andis Audi mõista, et otsuse taga on majanduslikud põhjused. See pole üllatav, kui arvestada, et emafirma Volkswagen sattus mullu dieselgate’i-skandaali. Samuti märgiti, et seni motospordiosakonna käsutuses olnud tehnilised ressursid suunatakse vähemalt osaliselt igapäevaautode tootmisesse.

Audi on Le Mansis ja WEC-sarjas valitsenud turbodiiselmootorite toel, kuid nende läbimüük on languses ning mõne riigis tahetakse turbodiislid sootuks keelustada. WEC-sarjas jätkab samuti Volkswageni gruppi kuuluv Porsche, mis katsetab ja kasutab hübriidtehnoloogiat. Kaasalöömine Saksamaa turismiautode sarjas ehk DTMis pole hetkel küsimärgi all, samuti kaalub Audi laienemist rallikrossi MM-sarja. Praegu toetatakse seal poolametlikult tänavu maailmameistriks kroonitud Mattias Ekströmi eratiimi.

Audi lahkumine tähendab, et hetkeseisuga jäävad WEC-sarjas tööta kolmekordsed Le Mansi võitjad Andre Lotterer, Benoit Treluyer ja Marcel Fässler, korra võitjaks kroonitud Loic Duval ning samuti kõrgetele kohtadele heidelnud Oliver Jarvis ja Lucas di Grassi.