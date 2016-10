Video: mäesuusakaunitar näitas uue hooaja eel treeningsaalis klassi

Ehkki möödunud nädalavahetusel võttis 32-aastaseks saanud Vonn aja maha, et külastada muuhulgas Austinis peetud vormel-1 etappi ja veeta aega koos Lewis Hamiltoniga, kellega kõmumeedia teda järjekindlalt paari paneb, näitab värske video, et ameeriklanna eesmärk on ka võistlusrajal konkurentsivõimeline olla.

Vonn, keda on viimastel aastatel vaevanud mitu rasket põlvevigastust, on 76 MK-sarja etapivõiduga juba praegu kõigi aegade edukaim naissportlane. Küll aga on tal endiselt võimalik püüda ka Ingemar Stenmarki nimel olevat absoluutrekordit, millest Vonni lahutab hetkel vaid 11 etapivõitu.

Hooaja avastardi peaks ameeriklanna eeldatavasti tegema novembri lõpus USAs Killingtonis, kus on kavas naiste suurslaalom. Kohe pärast seda võisteldakse juba Lake Louise'is.