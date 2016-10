Barcelona mängijaid granaadina tabanud veepudel tõi Valenciale rahatrahvi

Tabamuse järel kukkusid murule nii Luis Suarez kui ka Neymar, Messi asus aga fänne vihaselt sõimama. Hispaania alaliit kritiseeriski Barcelona mängijaid «liialdatud reaktsiooni» ja kodufännide ees värava tähistamise eest, kuid lisas, et Valencia fännide käitumist ei õigusta miski. Samuti tunnustati Valenciat selle eest, et klubi tuvastas kiirelt fänni, kes pudeli väljakule viskas.

Love how the Barcelona players react to a plastic bottle as if it's a grenade pic.twitter.com/JQGuRUYqtW