Tšehhid loodavad endale saada nii Šmigun-Vähi kui ka Veerpalu Torino OM-kullad

Kui 10 km klassikasõidus lõpetas eestlanna järel teisena norralanna Marit Björgen, siis suusavahetusega sõidus seisis poodiumi teisel astmel tšehhitar Katerina Neumannova.

Nuemannova tunnistas Tšehhi meediale, et jälgib praegu toimuvat huviga. «Jälgin sündmusi. Kui ma ei saa medalit kaela staadionil, siis ei ole vahet, kas see juhtub 1 või 10 aastat hiljem. Ootan huviga, mis saama hakkab,» rääkis ta Tšehhi meediale.

Neumannova lisas, et sarnaselt kõigile kuulis ka tema Šmigun-Vähi võimalikust positiivsest dopinguproovist enne 2014. aasta Sotši talimänge.

Neumannova meenutas lisaks, et eestlanna kohal on dopingukahtlus olnud ka varem.

«Kuulsin sellest toona, kuid seejärel on olnud vaikus. Mind teavitati, et tegemist on õiguslike küsimustega. Nüüd on asi kohtus. See huvitab mind väga,» sõnas ta.

Neumannova meenutas lisaks, et eestlanna kohal on dopingukahtlus olnud ka varem. Mäletatavasti oli 2002. aasta Salt Lake City mängude eel Šmigun-Vähilt võetud dopinguproovi A-proov positiivne, kuid B-proov andis negatiivse tulemuse. Hiljem selgus, et A-proovi oli hoopiski valesti testitud ning proovi andjat käsitleti esialgu ekslikult mehena.

«Tal oli probleeme ka Nagano olümpia paiku. Kui kellelgi on dopinguga olnud probleeme kaks korda, siis see inimene on kaotanud minu usalduse,» sõnas ta.

Portaal sport.aktualne.cz meenutab veel loo lõpetuseks, et Torino olümpial võitis meeste 15 km klassikasõidus kuldmedali Andrus Veerpalu ja hõbedaga pidi leppima nende mees Lukas Bauer. Veel lisatakse, et spekulatsioonide kohaselt andis veel üks eestlane Torinos positiivse dopinguproovi ja selleks sportlaseks oli Veerpalu. Seega lisavad tšehhid, et nii võib olümpiavõitjaks tõusta ka Bauer.

Millest 2014. aastal kirjutati?

Kui 2014. aasta 6. veebruaril esmalt uudis Šmigun-Vähi kordusproovi kohta avalikuks tuli, siis eelnevalt kirjutas Venemaa portaal Ves Sport, et positiivse dopinguproovi olid andnud 1 või 2 eestlast.

Lukas Bauer (vasakul) õnnitleb Andrus Veerpalut. / Toomas Huik

«Ametlikud tulemused tehakse teatavaks hiljem. Usaldusväärsetelt allikatelt kuuldud info põhjal saime teada, et avastatud on vähemalt neli positiivset proovi ning need kuuluvad ühe ja sama riigi ühe spordiala ühele või kahele esindajale,» vahendas Ves Sport 2014. aastal.

Toonases artiklis lisati, et informatsioon, mis sai teatavaks Venemaa olümpiakoondise meediaprojekti juhile Andrei Mitkovile, pärineb eriti usaldusväärsest allikast. Portaali andmetel on positiivse proovi andnud sportlaste hulgas üks või kaks Eesti murdmaasuusatajat ning tõenäoliselt on nendeks Torino mängude medalivõitjad.

Venelaste selle artikli järel avalikustaski Šmigun-Vähi avalikus kirjas, et just tema proovist leiti molekule, mille kaudu on tuletatud kahtlus keelatud aine kasutamisest.