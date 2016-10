Poksisangar Vladimir Klitško tegi tulevikuks tähtsa avalduse

Klitško saab järgmisel aastal 41-aastaseks ning peagi ei ole ta ringis käinud juba aasta aega. Praegusest vigastusest paranemine võtab samuti aega ehk parimal juhul võiks ta ringi tulla märtsis või aprillis ehk selleks ajaks on tal viimasest matšist möödas juba 1,5 aastat. Ukrainlase vanust ja pikka võistluspausi arvestades on õhku kerkinud ka küsimus tema karjääri võimalikust lõpust, kirjutab The Telegraph.

Klitško ei kavatse karjääri lõpetada

Klitško ise aga teatas nüüd, et karjääri ta lõpetamas ei ole ning ta soovib järgmisel aastal igal juhul heidelda Joshuaga, kelle valduses on IBFi meistrivöö.

«Kuni ma suudan näidata tulemust, siis seni olen ma motiveeritud ja jätkan poksimist,» teatas Klitško. «Tahan poksida märtsis või aprillis IBFi meistri Anthony Joshuaga. Sellest saab üliraskekaalu viimaste aastate kõige võimsam matš. Loodetavasti tuleb see heitlus kolme meistrivöö peale.»

Kui Klitško ja Joshua lähevad vastamisi, siis kindlasti on laual IBFi meistrivöö. Samas loodavad mõlemad mehed, et ka WBA ja WBO panevad oma meistrivööd mängu. Hiljuti andis viimati nimetatud tiitlid vabaks Tyson Fury, kes ei ole nende võitmise järel enam kordagi ringi tulnud ning on võidelnud hoopis depressiooniga.

Joshual on aga endiselt kavas tulla ringi ka 10. detsembril Manchesteris, kuid praeguseks ei ole ta endale veel vastast leidnud.

Anthony Joshua tähistamas IBFi meistrivöö võitmist. / Scanpix