Dopinguga põrunud Therese Johaug: vahel mõtlen, et ei suuda seda enam taluda

«On väga kummaline, et inimesed ei usu minu juttu. Olen olnud väga avatud ja rääkisin kogu tõe välja. inimesed usuvad, mida nad tahavad. Aga minu versioon on õige,» lausus ta väljaandele NTB. Sarnaselt kahe nädala taguse pressikonverentsiga hakkas Johaug nüüdki nuuksuma ja pisaraid pühkima.

«Ausalt öeldes on need kaks nädalat olnud väga üles ja alla. On olnud päevi, kus ma mõtlen, et ei suuda enam seda taluda. Aga teen kõik, et muredest lahti saada ja tagasi suusarajal olla. Tean, et see on raske, aga tahan Norrale uusi medaleid võita,» rääkis Johaug.

Johaug jäi vahele anaboolse steroidi klostebooli kasutamisega. Sportlase enda sõnul sattus aine organismi, kuna ta kasutas päikesest põlenud huulte raviks kreemi nimega Trofodermin, mis sisaldab muuhulgas ka klostebooli. Kreemi andis talle suusakoondise arst Fredrik Bendiksen ja kumbki ei märganud, et pakendil on suur silt, et kreem sisaldab keelatud ainet.

«Sain Fredrikult kreemi koos pakendiga ja kasutasin seda septembri algusest saadik kümme päeva. Tõin pakendi hotellituppa, võtsin kreemi välja ja viskasin pakendi ära. Fredrik kinnitas, et kreemis on ainult lubatud ained,» lisas Johaug.

Pressikonverentsi kokku kutsumise kohta teatas Norra suusakoondise mänedžer Jørn Ernst ajalehele VG, et ajakirjanikel on tekkinud palju uusi küsimusi ja seetõttu kavatsetakse neile ka vastata. Lisaks tahtvat Johaug end alusetute süüdistuste eest kaitsta.