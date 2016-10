Ralli MM-sarja rehvipaanika lõppes Tänaku tiimi jaoks hästi

Suvine väiksemat sorti rehvipaanika pani küsimärgi alla näiteks Ott Tänaku meeskonna DMACKi püsimajäämise. Nüüd on kindel, et mingit rehvide monopoli vähemalt esialgu ei tule. «Kontrollitud rehvide kasutamisel on kindlad eelised, kuid miks me peaks lõhkuma toimivat süsteemi,» rääkis FIA ralliosakonna juht Jarmo Mahonen autosport.com-ile. «Mul on hea meel, et meil on mitu rehvitootjat ning näen selles palju positiivset.»

Tänavu kasutasid tehasemeeskonnad Michelini rehve, mõned erasõitjad sõitsid Pirellidega ning Ott Tänaku tööandja DMACK kasutas oma toodetud rehve.