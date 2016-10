Tänak: kui meil tekib võimalus, läheme kõrge koha peale välja

Tänak ütles pressikonverentsil, et seni on kõik kulgenud nagu lepase reega. «Rehvid on nendes oludes väga hästi käitunud ja loodame nendest kasu lõigata. Tingimused tundusid hommikul pisut kuivemad, aga tegelikult oli rada ikkagi päris libe. Kui meil tekib võimalus, siis läheme kõrge koha peale. See on hea väljakutse,» lausus ta.

Kui Tänakult küsiti, kas ta läheb Walesis võidu peale, vastas eestlane kerge muigega: «Jah, kindlasti. Miks mitte?»

Walesis saab sõitjatel eriti keeruline olema laupäeval, kui rehvid tuleb juba hommikul ära valida ja hiljem enam midagi muuta ei saa. «Olen kindel, et see saab olema väga keeruline päev, eriti kui tingimused lähevad aina kuivemaks. Me ei tea täpselt, mis teekattega toimub. Tavaliselt sajab siin kogu aeg vihma ja tee on mudane. Siis on ka rehve lihtne valida. Nüüd teeb kuiv ilm olukorra raskemaks,» ütles Tänak ja lisas, et tal pole sademeteta ilma vastu mitte midagi.

Esimene kiiruskatse algab homme kell 10.20.