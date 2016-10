Kuidas Kaarel Nurmsalu Soome legendist karsklase tegi

Soome koondis viibis 2013. aasta augustis Šveitsis ning nendega koos treenis ka Nurmsalu. Iltalehti kirjutab, et just eestlane kutsus Ahoneni ühel õhtul välja. Soome legend meenutab, et järgmisel päeval ärgates oli tal tõeliselt paha olla.

«Teadsin, et olen joonud oma viimase tilga alkoholi. See oli hea otsus,» rääkis ta. «Kolme aasta jooksul on palju asju mu elus muutunud. Samas ei saa öelda, et olen saanud täiskasvanuks, kuna olen endiselt poisike.»

Selgub, et Ahonen ei tee ühtegi erandit ning ei joo õlut ka saunas ega söögi kõrvale. Mees tunnistab, et vahel tellib ta endale restoranis alkoholivaba õlut.