Kaks kiiruskatset võitnud Tänak hoiab Walesi rallil eilse võistluspäeva järel teist kohta

Tänak rääkis pärast testikatse võitu, et seni on kõik kulgenud nagu lepase reega. «Rehvid on nendes oludes väga hästi käitunud ja loodame nendest kasu lõigata. Tingimused tundusid hommikul pisut kuivemad, aga tegelikult oli rada ikkagi päris libe. Kui meil tekib võimalus, siis läheme kõrge koha peale. See on hea väljakutse,» lausus ta.

Kui Tänakult küsiti, kas ta läheb Walesis võidu peale, vastas eestlane kerge muigega: «Jah, kindlasti. Miks mitte?»

Walesis on sõitjatel eriti keeruline laupäeval, kui rehvid tuleb juba hommikul ära valida ja hiljem enam midagi muuta ei saa. «Me ei tea täpselt, mis teekattega toimub. Tavaliselt sajab siin kogu aeg vihma ja tee on mudane. Siis on ka rehve lihtne valida. Nüüd teeb kuiv ilm olukorra raskemaks,» ütles Tänak ja lisas, et tal pole sademeteta ilma vastu mitte midagi.

Ajakava:

Reede 28.10.2016

SS1 Myherin 1 31.82 km kell 10.20

SS2 Sweet Lamb 1 4.24 km kell 11.11

SS3 Hafren 1 35.14 km kell 11.24

SS4 Dyfnant 1 17.91 km kell 13.15

SS5 Myherin 2 31.82 km kell 15.54

SS6 Sweet Lamb 2 4.24 km kell 16.45

SS7 Hafren 2 35.14 km kell 16.58

SS8 Dyfnant 2 17.91 km kell 18.49

Laupäev 29.10.2016

SS9 Pantperthog 1 9.64 km kell 10.18

SS10 Dyfi 1 21.12 km kell 10.51

SS11 Gartheiniog 1 11.34 km kell 11.27

S12 Pantperthog 2 9.64 km kell 13.04

SS13 Dyfi 2 21.12 km kell 13.37

SS14 Gartheinog 2 11.34 km kell 14.13

SS15 Aberhirnant 13.91 km kell 15.18

SS16 Cholmondeley Castle 1.80 km kell 17.27

Pühapäev 30.10.2016

SS17 Clocaenog 1 7.70 km kell 10.31

SS18 Brenig 1 7.93 km kell 11.08

SS19 Alwen 1 10.41 km kell 11.28

SS20 Clocaenog 2 7.93 km kell 12.33

SS21 Alwen 2 10.41 km kell 13.14

SS22 Brenig 2 7.70 km kell 14.08