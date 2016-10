Margus Hunt: oleme unikaalses situatsioonis

Kui tihti oled Londonis käinud?

Olen Londonis käinud korra. See oli oma kümme aastat tagasi. See oli ühe turvafirma algatatud programmi raames, mis loodi üle maailma sportlaste ettevalmistamiseks Londoni olümpiaks. Kokku lennutati Londonisse 14 last üle maailma ning sain sellest osa. Olime seal nädala ja käisime igal pool. Ma nautisin Londonit. See on väga unikaalne, ilus ja vana linn. Neil on ilus arhitektuur ning sealt kumab vana Euroopa hõngu.

Oleksid kergejõustiklasena osalenud just Londoni olümpial?

Kas Londoni või Rio olümpial. Üks kahest.

Oled sa üllatunud, kui vähe keskmine ameeriklane muust maailmast teab?

Siin on asi teist moodi. Ameerika on tohutult suur riik, kus on kõik, mida vaja, riigipiiride sees olemas. Seega on raske inimestelt küsida: «Kuidas sa seda ei tea?» Meie jaoks on asi erinev. Euroopa Liidus on rohkem kui 20 riiki ning inimesed teavad nende kõigi kohta midagi.

Mis on võtmetegur, et pärast sellist reisi esineda kõige kõrgemal tasemel?

Tuleb vältida müra. Meil tuleb pikk reis, kuid see on midagi, millega peame hakkama saama. Kui ma kergejõustiklasena selliseid reise ette võtsin, siis oli täpselt sama. Lahkusin paar päeva enne võistlust, võistlesin ja läksin siis koju. Tuleb keskenduda sellele, miks sa seal oled.

Kuidas katiseliini rotatsioon sel aastal tundub?

Oleme saanud treeningul rotatsiooni tööle. Vastastel läheb väga keeruliseks, kui nad peaksid palli joostes plaanima edasi viia. Vahet pole, kes mängu pannakse. Meil teavad kõik, mida teha ning see on üsna unikaalne situatsioon.