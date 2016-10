«Rääkisin temaga isiklikult ning see ei ole päris see, mida ta ütles. Igatahes, see ei olegi minu jaoks oluline. Mina keskendun enda asjadele ja nii ongi,» ütles Mercedesega kihutav Rosbeg Mehhiko GP ell.

Ecclestone ütles enne USA GP-d, et vormelimaailm tahaks maailmameistrina näha Rosbergi tiimikaaslast Lewis Hamiltoni. «Kui Nico oleks britt, siis ei oskaks meedia temast midagi kirjutada,» ütles Ecclestone ning lisas, et isegi 2007. aasta maailmameister Kimi Räikkönen on huvitavam isiksus.