Liverpooli poolkaitsja: head tulemused on Klavanil aidanud kohaneda

Liverpool on pärast üheksat mänguvooru koos Manchester City ja Arsenaliga liigatabeli liider. «Meil on sel hooajal vähem mänge, see on Euroopasse mittepääsemise eelis. See tähendab küll, et paljud mängijad jäävad mänguajast ilma, kuid samuti tähendab see kvaliteeti treeningutel. Kõik tahavad mänguaja pärast võidelda ning end treeningul näidata,» selgitas Lallana oma teooria tagamaid.

Lallanale on sel hooajal Liverpooliga liitunud mängijatest enim muljet avaldanud Senegali ääreründaja Sadio Mane. «Ma ei suuda uskuda, kui kiire ta on. Ta on ka väga kiiresti kohanenud, mul endal läks palju kauem sellega aega. Sama lugu on ka Joel Matipi ja Ragnar Klavaniga,» rääkis Lallana.

Põhjus, miks Liverpooli uued mängijad uue klubiga sedavõrd hästi on kohanenud, peitub heades tulemustes. «Kui saavutad häid tulemus, siis on lihtsam kohaneda. Loodan, et meeskond on omalt poolt uute mängijate sisseelamisele kaasa aidanud.»