Margus Hunt: oleme unikaalses situatsioonis

Eestlasest Ameerika jalgpallur Margus Hunt jõuab koos koduklubi Cincinnati Bengalsiga täna Londonisse, et mängida pühapäeval Wembley staadionil profiliiga NFLi matš Washington Redskinsiga. Kuna erinevalt mitmest teisest Bengalsi mängijast on Hundil välisriikides võistlemise kogemus olemas, küsis portaal My Dayton Daily News eestlaselt viis küsimust.