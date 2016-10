Margus Hunt Postimehele: olen Euroopas mängimist neli aastat oodanud

Ta jätkas: «Tulime Virgin Atlanticu lennukiga, millel oli kokku 45 voodikohta. 40 mängijat ja viis Mike Browni perekonnaliiget mahtusid magama. Tavaliselt me selliste lennukitega mängudel ei käi. Üldiselt kasutame Delta charter'eid ning äriklassi saavad vaid veteranmängijad, kes on enam kui kaheksa aastat klubis olnud. Ülejäänud leiavad endale lihtsalt koha.»

Kuidas pärast lendu enesetunne on? «Maandusime veidi pärast kella kuut hommikul ning väga raske oli olla. Passikontrollist läksime läbi, kohe pärast seda tulid koosolekud. Seejärel tulime juba trenni. Meie plaan on hoida graafikut võimalikult sellisena, nagu mängiksime USAs.»

Kas Euroopas on hea meel mängida? «Olen seda neli aastat oodanud. See on väga huvitav kogemus. Kohale tuleb mitmekülgne pealtvaatajaskond.» Kas Bengals saab nüüd jalgpallirahvale oma jalgpalli näidata? «Jah. Olen kuulnud, et varem on siin välja müüdud staadionid olnud.»

Kohale tulevad ka mõned Hundi lähedased. «Üheksa sõpra tulevad, kuid nemad on pea kõik Dallasest. Eestist eriti kedagi ei tulnud. Kuna mul jäi kolm piletit üle, siis jagasin need Facebookis laiali.»