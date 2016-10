Uus detail heidab Johaugile ja Norra tiimi arstile halba varju

VG kirjutab, et enne tunnistuste andmist kohtusid Johaug ja Bendiksen korra ning hoidsid muul viisil regulaarselt kontakti. Seega väidab ajaleht, et sportlasel ja arstil oli küllaldaselt aega, et oma versioonid juhtunust klappima saada.

«Selline asjade kulg on tõesti halb. See ei ole hea, kui asjasse puutuvad inimesed hoiavad enne tunnistuse andmist omavahel kontakti. Niimoodi on võimalik tunnistused sarnaseks lihvida. Selline süsteem jätab ruumi spekulatsioonideks,» sõnas advokaat Gunhild Lærum.

Johaugi advokaat Christian B. Hjort teatas aga VG-le, et tema klient ja Bendiksen ei ole oma tunnistusi kooskõlastanud ja mõlemad rääkisid asjast nii nagu see reaalselt juhtus.

«Nad ei kooskõlastanud midagi. Nende kahe vahel oli kontakt. Kui Therese sai teada, et tema dopinguproov on positiivne, siis ta pöördus Fredrik Bendikseni poole. Therese tahtis teada, kuidas ta sai anda positiivse dopinguproovi, kui arst oli antud kreemi kasutamise heaks kiitnud,» selgitas Hjort.

Artikli lõpetuseks meenutab VG, et valeütluse andmine on karistatav.