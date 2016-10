TTÜ on sel hooajal pidanud seni Balti liigas ühe kohtumise ning selle kaotanud (tabelis annab see neile viimase ehk 14. koha).

Jekabpils on samal ajal pidanud kaks matši, millest on ühe võitnud ja ühe kaotanud. Punkte on neil 4 ja tabelis koht 5.

Postimees.ee näitab laupäeval kell 17.00 TTÜ Spordihoones algavat kohtumist otsepildis.