Kaks kiiruskatset võitnud Tänak hoiab Walesi rallil tänase võistluspäeva järel teist kohta

Ott Tänak ja Raigo Mõlder alustasid täna WRC hooaja eelviimast etappi ehk Walesi rallit. Suurepärases hoos eestlased võitsid võistluse avapäeval kaks kiiruskatset (3. ja 4. kiiruskatse) ning laupäevale minnakse vastu üldarvestuses 2. kohalt. Ralli liidriks on endale juba MM-tiitli kindlustanud Sebastien Ogier. Tänak kaotab teisena liidrile 37,3 sekundiga. Kolmas on Thierry Neuville, kaotust Ogierile on 1.09,0. Seis 8. kiiruskatse järel: 1. Ogier, 2. Tänak +37,3, 3. Neuville +1.09,0, 4. Paddon +1.12,8, 5. Meeke +1.14,8, 6. Sordo +2.07,2, 7. Östberg +2.37,3, 8. Latvala +3.43,6. Laupäeval on rallil kavas taas kaheksa kiiruskatset, pühapäeval sõidetakse veel kuus kiiruskatset. Postimees hoiab lugejaid sündmuste käiguga kursis.