Vigastust trotsinud Kruglov: pinge, mis tabelis on, lisab keskendumist

«Väike luu parema jala hüppeliigese juures tekitab valu,» kirjeldas Kruglov nädala eest Narvas saadud traumat. «Väga suur tänu meeskonna arstile, kes aitas meeskonda sellega, et ma sain täna väljakule tulla. Oli küll niimoodi kokku lepitud, et kui seis lubab, jääksin pingile, et mitte vigastust süvendada. Aga oli 1:1, pidime võitma – hea, et niigi läks!»

Tiitliheitluses on Infoneti edu pärast tänast võitu konkurentide ees viis punkti, mis tähendab seda, et viimasele voorule vastu minnes edestatakse lähimat jälitajat minimaalselt kahe punktiga. Praegu võrdselt viie punktiga Infonetist maha jäävad Levadia, Nõmme Kalju ja Flora peavad kõik oma 35. vooru mängu homme, kohtudes vastavalt Rakvere Tarva, Tartu Tammeka ja Sillamäe Kaleviga. «Läheme mängima võidu peale!» sõnastas Kruglov otsustava vooru mängutaktika lühidalt.

Kui keeruline on senine põnev hooaeg, kus iga vääratus võib saada otsustavaks, psühholoogiliselt olnud? «Minu jaoks... oli raske, mis siin salata, aga kogemus lubab mängida. See pinge, mis praegu tabelis on, lisab keskendumist. Ei saa mitte kellegi vastu mitte ühekski sekundiks lõdvaks lasta. Kõik suudavad kõigi vastu mängida – vaadake kas või seda, mis juhtus eelmises voorus Kaljuga Rakveres,» viitas Kruglov teisipäevasele kohtumisele, kus Kaljule päästis 2:1 võidu Maximiliano Ugge tabamus alles lisaminutitel.

Ka Infonet ise komistas eelmises voorus, tehes võõrsil Narva Transiga 0:0 viigi. «Narvas kiirustasime, tahtsime nii kõvasti väravat lüüa, et võib-olla meeskond põles natuke läbi. Oleksime pidanud seda mängu rahulikumalt võtma, mängima kvaliteetsemalt. Kiirustasime liialt, võimalused jäid realiseerimata. Väga huvitav hooaeg, ma loodan, et see lõpeb nii, nagu me ootame!» lisas Kruglov.