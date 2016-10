Zahovaiko: ei saa kohtunikest rääkida, distsiplinaarkomisjoni kutse tuleb kohe postkasti

Kohtumises, kus kired mitmel korral keema läksid, andis Karhu seitse kollast kaarti, ent võinuks anda rohkemgi. Nii jäid karistamata Paide kaitsja Joosep Juha palliloopimine, vihane tüli Infoneti ründaja Jevgeni Hariniga ja veel mitu episoodi, kus Juha vilemehega vaidles. Muuhulgas tegid nii Harin kui ka Juha ühes situatsioonis teineteise suunas pealiigutuse, mida kohtunikud käsitlevad enamasti punast kaarti väärt löögiüritusena.

Samuti ei karistanud Karhu enama kui kollase kaardiga Paide poolkaitsjat Omar Elhussienyt, kes tema vastu vilistatud vea peale protestides kohtunikuga suisa füüsilisse kontakti läks. Sõnelemine ja verbaalne arveteklaarimine nii kohtuniku suunal kui ka mängijate vahel jätkus isegi pärast lõpuvilet.

«Pinge on üleval, pärast viiki Narvas vajasime seda võitu ja saime selle kätte. Aga mis puudutab seda, mis toimus pärast lõpuvilet, siis ma ei tea – võib-olla oli Paide mängijatele mingit boonust lubatud ja nad olid väga motiveeritud, aga terve mängu nad provotseerisid meid ja tahtsid, et me vastaksime. Aga me oleme üsna hea meeskond ja suutsime tasakaalukaks jääda,» leidis Voskoboinikov.

Paide ründaja Vjatšeslav Zahovaiko nõustus kolleegiga ses osas, et mäng läks kohtunikul käest. «Mängisime oma võimete piiril, arvan, et see oli täna meie maksimum. Tuleb õnnitleda vastast. Aga kohtunikest ma ei saa ju rääkida – nii kui ma seda mainin, satub automaatselt distsiplinaarkomisjoni kutse mulle postkasti! Arenguruumi tal on – siit kuuni,» näitas Zahovaiko ilmekalt. «Närvilisus loobki sellise õhkkonna, aga issand jumal, see on jalgpall!» lisas Zahovaiko.

