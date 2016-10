Johaug saatis sõnumi teda kritiseerinud Kowalczykule

13. oktoobril jõudis avalikkuse ette teade, et Norra suusastaar Therese Johaug on andnud positiivse dopinguproovi. Johaug kasutas enda sõnul Trofodermini huulekreemi, kus sisaldus keelatud ainet kolstebooli. Koheselt leiti üles ka vastavad pakendid, kus oli ka märge, et tuub võib sisaldada dopingut.