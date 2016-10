Jalgpalli otsepilt: Tammeka püüab Tiiriku lahkumismängus Kaljut kurvastada

POSTIMEHE TELEMÄNG

Tartu Tammeka - Nõmme Kalju

Laupäeval 29. oktoobril kell 19.00 Tartus Tamme staadionil

Laupäeval õhtul on Tamme staadionil põhjust endast kõik anda nii kohaliku Tammeka kui ka külla sõitva Nõmme Kalju jalgpalluritel. Ülikoolilinna mehed pingutavad viimast kodumängu pidava legendi Kristjan Tiiriku nimel, Kalju meeskond soovib aga jätkata heitlust meistritiitli pärast. Kumb jääb peale?

34-aastane Tiirik debüteeris Tammeka särgis 2001. aastal, mil Tartu klubi mängis II liigas. 2004. aastal võitis Tammeka Tiiriku eestvedamisel Esiliiga ja tõusis Eesti tippseltskonda. Vahepeal lühikest aega Narva Transi ja JK Luunja eest mänginud mees on aastate jooksul kogunud tuntust suurepäraste karistuslöökidega. Käesolev hooaeg on Tiirikule Premium liigas viimane, pärast seda keskendub ta täielikult tööle Tammeka klubis.

«Kutsun kõiki inimesi vaatama, kuidas Eesti jalgpalliareenilt lahkub selline korüfee nagu Kristjan Tiirik. Teeme võistkonnana kõik, et Tiiriku viimane kodumäng Tamme staadionil oleks meeldejääv ja legendaarne,» lausus Tammeka peatreener Indrek Koser.

Tiirik ise kommenteeris olukorda järgmiselt: «Mängida viimast korda Tammeka särgis esindusmeeskonna eest Tamme staadioni peaväljakul – kindlasti on see emotsionaalselt eriline tunne. Viimane mäng Sillamäe vastu näitas, et võistkonna häälestatus on hea ning kindlasti sellelt foonilt läheme Kalju vastu lahingut andma. Tean, et võistkond on valmis ning jätab väljakule kõik, mis tähendab, et Kaljul siit midagi lihtsat oodata ei tasu. Loodetavasti tuleb mängule palju publikut! Kui kellelgi on plaanis lilli tuua, siis selle võiks asendada omapoolse panusega annetuskasti, annetused lähevad Sepa Jalgpallikeskuse viimase soojaku valmimise jaoks.»

Kalju poolelt võttis lühidalt sõna abitreener Getulio Aurelio: «Loodan, et Tammeka vastu oleme emotsionaalselt laetud, et pakkuda meie fantastilistele toetajatele nauditavat jalgpalli.» Kalju mängijatest lisas Karl Mööl: «Kui me võimalusi paremini realiseerima ei hakka, siis me meistriks ei tule. Alustada tuleb Tartus. Kõik teavad, kui tähtsad viimased mängud on.»

Tammeka poolel on mängukeelu all keskkaitsja Kaarel Kiidron ja keskpoolkaitsja Tauno Tekko, Kaljul aga keskkaitsja Henrik Pürg.