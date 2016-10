Postimees Londonis: ameeriklaste osavad müüginipid oma jalgpalli reklaamimiseks

Fänne hullutavad Bengalsi tantsutüdrukud, lisaks jagavad kommentaare ja kogemusi klubile kõige lähemal seisvad inimesed. Rahva ette astuvad muuhulgas ka peatreener Marvin Lewis ja mängujuht Andy Dalton. Fännide küsimustele vastab ka üks väheseid Kuulsuste halli valitud Bengalsi legende Anthony Munoz.

Fännidele näidatakse NFLi meistrisõrmuseid ja Super Bowli nime kandvat karikat ehk siis trofeed, mille nimel ameerika jalgpalli üldse mängitakse. Oksjonile lähevad staaride autogrammidega kiivrid.

Fännid said juba hommikul näppu üsna odava hinnaga õlle ning tuju on ülev. Tähelepanuväärne on ka see, et kohal pole mitte ainult Bengalsi ja Redskinsi särke kandev rahvas, vaid esindatud on pea kõigi NFLi meeskondade poolehoidjad.

Bengalsi ja Redskinsi mäng algab Wembley staadionil pühapäeval Eesti aja järgi kell 15.30. Väljakule tuleb ka Benglasi kaitseliini kuuluv Margus Hunt.