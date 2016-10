Levadia sai Rakveres raske, aga ülitähtsa võidu

Jalgpalli Eesti meistrivõistlustel liidrikohta hoidev Infonet on sattunud otsustavate mängude eel ülimalt keerulisse seisu.

Infoneti kaitsja Dmitri Kruglov, kes tuli Paide vastu vigastust trotsides teisel poolajal väljakule ja aitas meeskonna ülitähtsa võiduni, sõnas, et kauem poleks jalg lubanud mängida.

Eesti jalgpallimeistrivõistlustel enda esimest meistritiitlit jahtiv FC Infonet teenis täna ülivajaliku võidu, kui koduväljakul alistati 3:1 Paide Linnameeskond. Infonet asus kohtumist juhtima 17. minutil, kui värava sai kirja Sergei Mošnikov. Väga pikalt Paide eduseisu nautida ei saanud, kuna 32. minutil jõudis väravani Joosep Juha. Teisel poolajal tõid Infonetile võidu Jevgeni Harini 61. ja Sergei Tumasjani 85. minuti väravad. Infonetil on üks voor enne hooaja lõppu nüüd liidrina koos 77 punkti. Viimases voorus kohtub Infonet veel Nõmme Kaljuga. FC Levadial, Nõmme Kaljul ja FC Floral on koos 72 punkti, kuid neil on eelviimase vooru matšid veel pidamata. Levadia mängib homme Rakvere Tarvaga, Flora võõrustab Sillamäe Kalevit ning Nõmme Kalju sõidab külla Tartu Tammekale. Viimases voorus mängivad järgmisel laupäeval omavahel Kalju – Infonet ning Levadia – Flora.