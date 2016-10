Positiivsest dopinguproovist teada saanud Johaugi nutmine kostus isegi tänavale

Johaugi sõnul oli ta saatuslikul päeval üksinda kodus, sest tema sõudjast elukaaslane Nils Jacob Hoff oli läinud sisseoste tegema. «Mu maailm kukkus kokku. Nutsin nii kõvasti, et Nils kuulis seda juba tänavalt - enne, kui ta oli jõudnud majja siseneda. Ta oli väga ehmunud ja ei mõistnud, mis juhtus. Aga ta tundis mu hääle ära» rääkis ta.

«See hetk pööras mu elu tagurpidi. Proovin olla tugev, aga ma ei tea, kuidas mu keha ja hing praeguse stressiga toime tuleb. Minu motivatsioon taas suusarajale naasmiseks kasvab iga päevaga, aga ma ei tea, millal see juhtub,» lisas Johaug.

Norralannale määrati esialgne võistluskeeld, mis kestab detsembri keskpaigani. Maksimaalselt võib Johaug saada nelja-aastase karistuse.

Johaug jäi septembri alguses võetud proovis vahele anaboolse steroidi klostebooli kasutamisega. Sportlane ise sai uudisest teada oktoobri alguses, nädalapäevad hiljem anti juhtumist teada ka avalikkusele.

Johaugi enda sõnul sattus aine organismi, kuna ta kasutas päikesest põlenud huulte raviks kreemi nimega Trofodermin, mis sisaldab muuhulgas ka klostebooli. Kreemi andis talle suusakoondise arst Fredrik Bendiksen ja kumbki ei märganud, et pakendil on suur silt, et kreem sisaldab keelatud ainet.