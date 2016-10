Postimees Londonis: Bengalsi tantsutüdrukute hulgas on ka meditsiinitöötajad ja õpetajad

«Tantsutüdrukuks saamiseks peab läbima pika konkursi. Kohale tulevad tüdrukud, kes on näiteks fitnessiga tegelenud. Katsetel peab näitama oskusi tantsus, fitnessis ja avalikkusega suhtlemises,» selgitas üks rõõmsameelne Bengalsi värvidesse riietunud naisterahvas.

Ta selgitas, et ükski Bengalsi tantsutüdruk ei tööta klubi juures täiskohaga. «See on poole kohaga töö, kõigil meist on olemas oma päris töökoht. Näiteks on meie hulgas mitmeid juuratudengeid, arste ja meditsiinitöötajaid ning palju õpetajaid. Kõigil on oma töökoht ja oma elu.» Kokku võtab Bengalsi juures tantsutüdrukuna igapäevaselt umbes paar tundi aega.