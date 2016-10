Fotod: Alar Seimi käe all treenima asunud Eliise Peterson tegi avavõistluse

Looduselt antud eeldused ja palju tööd: Alar Seim vormib nüüd ka eestlannast tipptõstjat

Mullu Eesti parimaks treeneriks valitud Alar Seimi juhendamisel rassib nüüd iga päev trennis kuus sportlast. See on ka maksimaalne piir ja selle koosseisuga soovitakse teineteist innustades suuremate eesmärkideni jõuda. Viimane liituja on 24-aastane Eliise Peterson, kes soovib oma head eeldused ja varasema sportliku tausta realiseerida nüüd tulemuseks tõstepõrandal.