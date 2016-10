Liverpool alistas Crystal Palace'i, Klavan taas väljakul

Emre Can viis Liverpooli 16. minutil juhtima, kuid Crystal Palace'il oli kaks minutit hiljem vastus olemas James McArthuri värava näol. Veel kolm minutit hiljem viis Dejan Lovren Liverpooli omakorda 2:1 ette. 33. minutil tõi McArthur oma teise tabamusega tabloole aga 2:2 viigiseisu, kuid enne poolajavile kõlamist skooris Liverpooli eest veel Joel Matip.

Teisel poolajal nähti vaid üht väravat, mille lõi 71. minutil Roberto Firmino ja Liverpool sai kirja 4:2 võidu.

Eesti koondise kapten Ragnar Klavan vahetati mängu teisel üleajaminutil. Klavani jaoks oli see neljas kohtumine Inglismaa kõrgliigas.

Premier League'i tabeliliider on jätkuval Manchester City, kes on kogunud 23 punkti. 23 silma on ka teisel kohal oleval Londoni Arsenalil ning kolmandat kohta hoidval Liverpoolil. Neljandal positsioonil on Tottenham 20 punkti.

Manchester City alistas täna 4:0 West Bromwichi. Arsenal oli 4:1 parem Sunderlandist ning Tottenham viigistas 1:1 Leicester Cityga.